Жительница Екатеринбурга через суд добилась от банка возврата денег за ошибочные начисления по кредиту, пишет местный портал E1 .

Сообщается, что процесс длился десять лет. Все это время, по словам женщины, она выигрывала суды, однако банк продолжал насчитывать не принадлежавшие ей пени.

«Когда у человека просрочка по кредиту, начисляется еще и неустойка. И ошибка в том, что человек платит сумму, банк из нее берет деньги и засовывает их в неустойку. <…> Человек может даже не добраться до погашения процентов», — пояснил изданию один из юристов, знакомых с ситуацией.

В январе, по данным портала, женщина обратилась к журналистам и даже пригрозила написать письмо президенту, так как из-за ошибки банка ей начислили задолженность в 150 тыс. рублей. Кроме того, она потребовала от финансовой организации выплатить 48 тыс., которые ей пришлось переплатить за кредит. Тогда банк извинился перед клиенткой, однако вопрос с возвратом средств урегулировали только сейчас.

«Компания <…> пересчитала сумму кредитной задолженности заемщика, также были отменены все пени и штрафы, начисленные по состоянию на начало 2021 года. Вопрос с выплатой денежной компенсации за несвоевременное исполнение решения суда также полностью урегулирован», — заявили порталу в пресс-службе банка.

Сама женщина пока не прокомментировала данные о возврате средств.