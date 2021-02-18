Национальная судебная палата Испании (НСПИ) по требованию прокуратуры возобновила уголовное дело о возможной причастности совладельца «Альфа-Групп» российского миллиардера Михаила Фридмана к банкротству испанской компании Zed WorldWide в 2016 году, пишет РБК . Об этом сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на НСПИ.

Уголовное дело возбудили в 2019 году. Испанская прокуратура считала, что, будучи акционером занимающейся разработкой игр и мобильных приложений Zed WorldWide, Фридман совершил ряд действий для ухудшения финансового положения компании и приобретения ее за 20 млн евро, тогда как реальная стоимость корпорации составляла 1,2 млрд евро. После этого Zed WorldWide слилась с ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика», образовав компанию Zed+. Фридман заявил, что не связан с ней и не владеет долями в компании через подконтрольные ему юрлица.

Как пишет Confidencial, следователь НСПИ Мануэль Гарсия Кастельон закрыл дело в декабре 2020 года, поскольку расследование не смогло доказать прямое или косвенное участие миллиардера в банкротстве группы Zed и у суда нет оснований для предъявления обвинений. Но прокуратура обнаружила новые документы, касающиеся данного дела, среди которых есть электронные письма, которые могут свидетельствовать о причастности миллиардера к банкротству Zed, сообщила DW. К делу привлекли также бывшего генерального директора «ВымпелКома» Антона Кудряшова и возглавлявшего восточноевропейский сегмент Zed WorldWide Алексея Азаренкова.

​Фридмана вызвали в испанский суд по делу Zed WorldWide Бизнесмена подозревают в том, что он оказывал влияние на финансовое состояние компании.

В сентябре 2019 года представитель российского миллиардера заявлял, что Фридман проходил по делу о банкротстве испанской компании как подследственный, обвинения ему не предъявлялись. Экс-владельцы Zed семья Долсет пытались привлечь российского бизнесмена и подконтрольный ему холдинг Veon к спору между акционерами. В октябре 2019 года Фридман в Национальном суде Испании по делу группы Zed отверг выдвинутые обвинения и заявил, что «не знал, не руководил, не инструктировал и не участвовал в незаконных планах покупки Zed». Миллиардер сообщил, что дело построено на поддельных документах, внесенных одним из бывших владельцев компании Пересем Долсетом, а сам он никогда не выполнял административных функций в группе Zed.