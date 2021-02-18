93-летняя американка из штата Флорида Беверли Шоттенстин смогла добиться выплаты 19 млн долларов по иску, который она предъявила к двум своим внукам за то, что они недобросовестно распоряжались ее капиталом. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg .

По его сведениям, Эван и Ави Шоттенстин, работавшие в банке JPMorgan Chase и выступавшие в роли финансовых советников, осуществляли без ведома бабушки рискованные инвестиции, проводили операции с целью получения больших комиссионных и пользовались ее кредитной картой по собственному усмотрению.

Адвокаты Беверли Шоттенстин подали иск в отношении ее внуков с требованием возместить 69 млн долларов. После нескольких месяцев разбирательства суд признал Эвана и Ави виновными в злоупотреблении доверием своей родственницы и постановил выплатить 19 млн долларов в счет покрытия понесенных ею убытков, судебных издержек и возвращения денег, вложенных внуками в частный фонд акционерного капитала.

После начала разбирательства JPMorgan Chase уволил Эвана и Ави. «Эти консультанты больше не работают в фирме, а их действия не отражают ценности нашей компании», — приводит агентство слова представителя банка Вероники Наварро.