«Тинькофф» запустил сервис онлайн- и офлайн-платежей для юридических лиц «Тинькофф Касса». С его помощью можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне, говорится в сообщении кредитной организации. Также платежная платформа объединит в себе существующие платежные технологии экосистемы «Тинькофф» и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments.

«Тинькофф Касса» позволит бизнесу принимать оплату в интернет-магазине, проводить фискализацию платежей, предоставить покупателям POS-кредит или рассрочку онлайн, настраивать аналитику по продажам и интернет-эквайринг.

Решениями сможет воспользоваться любая компания вне зависимости от того, есть ли у нее расчетный счет в «Тинькофф» или нет.

Также клиенты «Тинькофф Кассы» получат доступ к детализированной аналитике и самым простым на рынке решениям для запуска продаж с конструкторами сайтов. Каждый клиент получит персонального менеджера, который будет доступен в любое время по личному мобильному телефону.