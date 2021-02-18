Российские банки в январе 2021 года выдали 0,69 млн новых кредитных карт, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с январем прошлого года выдача новых кредитных карт сократилась на 13,6%.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (44,5 тыс. ед.), Московской области (34,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (28,6 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (25,2 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (22,1 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных новых кредитных карт продемонстрировали Самарская область (минус 21,5%), Краснодарский край (минус 19,9%), Московская (минус 16,5%) и Нижегородская (минус 17,9%) области, а также Санкт-Петербург (минус 17,9%).