Проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе в Российской Федерации готовится под грифом «секретно», сообщается в плане законопроектной детальности на текущий 2021 год. Документ опубликован на сайте Министерства финансов России.

Известно, что идея пенсионной реформы сформулирована как «возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода». Отмечается, что в документе речь идет о негосударственном пенсионном обеспечении. Указано только на то, что это происходит при стимулирующей поддержке со стороны государства.

Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы Он предложил выплачивать пенсии из бюджета.

Это единственный законопроект на текущий год, который сопровождается грифом «секретно». Плановый срок внесения документа в правительство РФ — 15 декабря.