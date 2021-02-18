ВТБ внедряет новую модель на основе искусственного интеллекта для предотвращения мошеннических операций по картам, сообщает пресс-служба банка. Обученный на более 10 тыс. параметров алгоритм машинного обучения выявляет в полтора раза больше попыток злоумышленников совершить мошеннические операции по сравнению с ранее действовавшими системами.

«Разработанная специалистами ВТБ модель за несколько миллисекунд на основании всех доступных массивов Big Data анализирует операцию и при обнаружении потенциальной опасности направляет клиенту дополнительное уведомление для подтверждения. При ярко выраженной опасности операция будет приостановлена, клиенту поступит рекомендация обратиться в банк для уточнения ситуации», — говорится в релизе.

Новый уровень защиты позволяет предотвратить попытки мошенничества в любом канале использования карты: в банкомате, при оплате в магазине, оплате онлайн, использовании «ВТБ Онлайн».

ВТБ напоминает, что около 90% попыток мошенничества основаны на методах социальной инженерии, когда злоумышленники с помощью обмана и манипуляций получают информацию от клиентов. Специалисты ВТБ отмечают, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам (CVC2/CVV2), счетам или одноразовым паролям. Банк просит клиентов не сообщать мошенникам данные ни при каких обстоятельствах.

