Тинькофф Банк восстановил работу сервисов после масштабного сбоя, который произошел накануне. Об этом сообщил представитель кредитной организации.

«Проблемы со входом в сервисы «Тинькофф» были устранены накануне вечером, сейчас работоспособность приложений восстановлена. Приносим извинения всем нашим клиентам, которых могла затронуть эта ситуация», — сказал представитель банка.

Ранее пользователи сообщали о сбоях в работе сервисов банка. В частности, в социальных сетях жаловались на проблемы с авторизацией в приложениях банка и «Тинькофф Инвестиции».