Тинькофф Банк восстановил работу сервисов после масштабного сбоя, который произошел накануне. Об этом сообщил представитель кредитной организации.
«Проблемы со входом в сервисы «Тинькофф» были устранены накануне вечером, сейчас работоспособность приложений восстановлена. Приносим извинения всем нашим клиентам, которых могла затронуть эта ситуация», — сказал представитель банка.
Ранее пользователи сообщали о сбоях в работе сервисов банка. В частности, в социальных сетях жаловались на проблемы с авторизацией в приложениях банка и «Тинькофф Инвестиции».
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
В банке подтвердили сбой в работе сервисов и отметили, что он затронул примерно 1 тыс. пользователей.