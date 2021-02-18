Банк «Ренессанс Кредит» разместил по открытой подписке биржевые бездокументарные процентные облигации серии БО-06 на общую сумму 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей, а купонная ставка до даты оферты составила по итогам размещения 8,15% годовых.

Срок погашения облигаций — по истечении пяти лет с даты начала их размещения, купонный период — шесть месяцев. По облигациям также предусмотрена оферта держателям через три года после даты размещения.

«Облигации — наиболее популярный среди инвесторов инструмент для капиталовложений с умеренным риском. А для нашего банка эмиссия облигаций — это источник фондирования, позволяющий диверсифицировать пассивы», — прокомментировала первый заместитель председателя правления, старший вице-президент по развитию розничного и инвестиционного бизнеса банка «Ренессанс Кредит» Татьяна Хондру.