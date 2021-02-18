Российская банковская система готова к выходу из регуляторных послаблений, которые действуют до 1 июля 2021 года. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи кредитных организаций с руководством ЦБ.

«Противопоказаний для сворачивания антикризисных мер нет. И, на наш взгляд, выход по реструктурированным кредитам из регуляторных послаблений должен произойти в ранее объявленный срок — 1 июля», — сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что в России послабления для банковской системы были гораздо шире, чем в других странах.

Глава регулятора добавила, что российская банковская система прошла 2020 год достойно, оказала помощь экономике. «Банковская система достойно прошла прошлый год. Речь идет не только о том, что сама банковская система сохранила устойчивость, но и то, что она выполнила свою миссию, оказала существенную поддержку экономике, реструктурируя кредиты, выдавая новые кредиты», — сказала она.

Набиуллина напомнила, что рост корпоративных кредитов в 2020 году составил 10% (почти двукратный рост к 2019-му), кредиты малому бизнесу выросли на порядка 20%, ипотечное кредитование увеличилось более чем на 20%.

Экономика находится на стадии возвращения к нормальному функционированию, отметила глава Банка России. От антикризисного режима ЦБ возвращается к решению отложенных во время пандемии задач, сказала она.

В марте прошлого года ЦБ на фоне пандемии коронавируса предоставил банкам регуляторные послабления, касающиеся расчета достаточности капитала и формирования резервов. Большинство мер действовали до 30 сентября, затем некоторые были продлены. В частности, регулятор разрешил банкам до 1 апреля 2021 года полностью формировать резервы по кредитам крупных компаний, реструктурированным из-за пандемии. По розничным ссудам этот срок был продлен до 1 июля.