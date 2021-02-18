Правительство в четверг внесло в Госдуму законопроект о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для IT-компаний. Как отмечено в пояснительных материалах, «для данной отрасли, в частности для организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, законодательством на период с 2011 по 2023 год установлено право применения пониженных тарифов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 8 процентов».

Законопроектом предлагается «для указанных организаций установить начиная с 2021 года бессрочно более низкий тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6 процентов».

Взносы на обязательное пенсионное страхование для IT снизят с 8% до 6% Это решение позволит организациям перенаправить средства на первоочередные нужды, в том числе на развитие бизнеса.

Положения законопроекта направлены на поддержку IT-компаний, говорится в пояснительной записке. Законопроектом также предусматривается установление начиная с 2021 года на бессрочный период пониженного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6% для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной продукции. При этом право на применение пониженного тарифа страховых взносов получат организации, включенные в реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции, ведение которого будет осуществляться Минпромторгом России.

В связи с установлением с 1 января 2021 года тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6% для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, увеличение объема межбюджетного трансферта из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда РФ составит в 2021 году 5,99 млрд рублей, в 2022 году — 6,4 млрд рублей, в 2023-м — 6,84 млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.