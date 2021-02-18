Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере занятости, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает создание единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. При этом дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. Также поправки обязывают ряд работодателей — федеральные, региональные и местные органы власти, а также тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах.

Как указывается в пояснительной записке, целью документа является совершенствование государственной политики в области занятости населения. «Актуальность изменений обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного электронного взаимодействия, необходимостью снятия межрегиональных барьеров при трудоустройстве, подборе персонала и оказании государственных услуг, а также задачами комплексной модернизации государственной службы занятости», — отмечают авторы инициативы.