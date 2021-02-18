Критерии льготной ипотеки для молодых семей можно расширить, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

«Мы видим, что льготная программа для молодых семей не очень востребована, не очень большие суммы идут. Можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей. То есть такие более широкие программы в целом по молодым семьям, по молодым специалистам, сельской ипотеке. Программы могут быть постоянными и льготными», — сказала она.

Также Набиуллина отметила, что требуется поддержка программ в тех регионах, где для строителей не так выгодно реализовывать новые проекты. По ее словам, в значительном числе регионов рост цен перекрыл позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке, поэтому она должна быть более таргетирована, чтобы программа реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья.