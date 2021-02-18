Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора упрекнула кредитные учреждения за использование скрытых комиссий при выдаче кредитов.

«Банки, увы, ищут не лучшие способы увеличить процентный доход. Некоторые прячут реальную цену кредита в страховые премии и комиссии. Их величина может достигать до 50% от стоимости кредита. Люди часто не понимают, во сколько им реально обойдет кредит», — сказала она.

ЦБ намерен не допускать неадекватного роста закредитованности граждан Банк России продолжит следить за потребкредитованием, при признаках «перегрева» примет меры, чтобы не допустить роста закредитованности граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

Набиуллина добавила, что для решения данной проблемы регулятор предлагает учитывать услуги и комиссии банков в полной стоимости кредита (ПСК). «Мы предлагаем новый подход к расчету ПСК, надеемся, что тоже получим поддержку законодателей. Новый подход предлагает включение в расчет всех дополнительных услуг и страховок, согласие на которые дал заемщик. Это даст полную информацию клиенту», — сообщила глава ЦБ.

Она также отметила, что банки будут менее заинтересованы в выдаче кредита с более высокой стоимостью, так как по займам с высоким ПСК выше требования по покрытию капиталом.