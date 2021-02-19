Райффайзенбанк расширит условия ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь приобрести жилье на первичном рынке в рамках программы «Госсубсидии-2020» возможно не только напрямую у застройщика, но и у любого другого юридического лица по договору уступки прав требований. А в рамках программы «Семейная ипотека». Райффайзенбанк начал кредитовать объекты, приобретаемые у любого физического или юридического лица, при условии заключения договора переуступки прав требования», — говорится в релизе.



Договор уступки прав требований — документ для покупки квартиры в новостройке. Его используют, когда квартира покупается не у застройщика, а у человека или компании, которые выкупили у него права на строящееся жилье, то есть заключили с застройщиком договор долевого участия.

Изменения вступят в силу с 24 февраля.