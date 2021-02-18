Банк России считает правильным сосредоточить надзор за соблюдением законодательства в области взыскания долгов в одном органе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

«Основное в надзоре за коллекторской деятельностью — это защита прав заемщиков, чтобы не использовались недобросовестные практики, по сути дела, даже терроризирование заемщиков по возврату этих денег. Здесь вопрос не финансовой устойчивости банков, а защиты прав. Мне кажется, здесь можно с Федеральной службой (судебных приставов, ФССП) говорить, если есть какие-то опасения, то донести эти опасения. Но, на мой взгляд, было бы правильным сосредоточить в одном органе, который надзирает за соблюдением законодательства в области взыскания долга», — сказала она.

ЦБ предлагает учитывать услуги и комиссии банков в полной стоимости кредита Для решения данной проблемы регулятор предлагает учитывать услуги и комиссии банков в полной стоимости кредита.

Комментируя текущую ситуацию, при которой надзор за деятельностью коллекторских агентств в РФ осуществляет ФССП России, а коллекторские отделы внутри банков подчиняются банковскому законодательству, Набиуллина отметила, что здесь может возникать регуляторный арбитраж. «Здесь может возникать арбитраж по разной надзорной практике. Я считаю нормальным, когда это функциональный контроль. Но готовы обсуждать дальше с банковским сообществом, если есть более убедительные аргументы, как нам тогда между надзорными органами установить такую тесную координацию, чтобы не возникало надзорного арбитража… Пока считаю, что это корректно, когда есть контроль по функциям», — сказала глава ЦБ.