ЦБ установил официальные курсы валют на 19 февраля.

Курс доллара повысился на 0,86 копейки, составив 73,7755 рубля (73,7669 рубля на 18 февраля). Курс евро снизился на 21,09 копейки, до 88,87 рубля (89,0809 рубля на 18 февраля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:45 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,77 рубля (плюс 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 88,99 рубля (плюс 22 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,51—73,87 рубля за доллар и 88,68—89,04 рубля за евро.