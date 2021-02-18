Около 164 тыс. россиян зарегистрировано в Единой биометрической системе (ЕБС), сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банков с руководством регулятора.

«Несмотря на то что у нас фактически порядка двух с половиной лет Единая биометрическая система с точки зрения законодательства была заморожена, 164 тысяч человек сдали свои образцы», — отметила она.

Единая биометрическая система — цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через Интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.