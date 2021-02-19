Ведущие инвестшоу «Это к деньгам» ищут инвестиционные сокровища в металлургическом секторе. Они готовились к скучному выпуску, а в итоге установили рекорд по покупке акций за время записи эпизода. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков показал ведущим подкаста звезды и жемчужины отрасли, а также рассказал историю про олово, которая может захлестнуть воображение.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Первый сезон инвестшоу стартовал 16 октября и завершился 25 декабря 2020 года.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам и доступны на всех крупнейших стриминговых платформах.

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