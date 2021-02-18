Законопроект о совершенствовании государственной политики в области занятости содержит меры для поддержки самозанятых. Об этом в четверг сообщил журналистам один из авторов инициативы — первый замглавы фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает ТАСС.

«В законопроекте появляются в осторожной форме самозанятые в их новой трактовке. Мы говорим о том, что к полномочиям службы занятости относится финансовая поддержка тех безработных, которые, пройдя соответствующую переквалификацию, решили открыть собственное дело. Мы добавляем туда и оказание организационной и финансовой помощи тем, кто становится плательщиками налога на профессиональный доход, то есть самозанятым. Таким образом, переквалификация безработных в самозанятых, в том числе помощь в регистрации и оказание первичной финансовой помощи для организации дела, тоже становится полномочием службы занятости», — сказал Исаев.



В четверг группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат Федерального собрания внесла в Госдуму законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. Также поправки обязывают работодателей, имеющих в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах.