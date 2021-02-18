Банк России установил факты неоднократного манипулирования рынками обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Сургутнефтегаз», сообщает пресс-служба регулятора.

Уточняется, что нарушения на биржевых торгах были совершены в период с 23 января 2015 года по 28 июня 2016-го.

«В ходе проведения Банком России проверки соблюдения требований федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что Стативка Олег Владимирович на основании устных договоренностей с руководителями ООО «Каладиум» и НП «Фиренц» получил ключи доступа к брокерским счетам указанных юридических лиц в целях покупки акций на биржевых торгах. При этом Стативка О. В. самостоятельно определял параметры в поручениях на совершение сделок с акциями и время совершения сделок», — сказано в сообщении.

В ходе указанной проверки выявлена схема совершения операций в режиме основных торгов биржи по брокерским счетам ООО «Каладиум» и НП «Фиренц» с Ольгой Павловой, супругой Олега Стативки, для которой указанные юридические лица являлись основными контрагентами по сделкам с акциями «Сургутнефтегаза». Согласно выводам проверки, операции с акциями компаниями между указанными лицами совершались в течение вышеуказанного периода по предварительному соглашению, в результате чего Павлова О. С. на своем брокерском счете получила излишний доход в крупном размере, а сами операции привели к искажению рыночной конъюнктуры и сопровождались существенными отклонениями параметров торгов акциями.



По итогам проверки операции с акциями по брокерским счетам Павловой, ООО «Каладиум» и НП «Фиренц», совершенные по поручениям, поданным Стативкой, «в течение периода и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов акциями, квалифицированы как манипулирование рынком», отмечают в ЦБ.

Банк России направил предписания Олегу Стативке, Ольге Павловой, ООО «Каладиум» и НП «Фиренц» о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений федерального закона.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.