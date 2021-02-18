Долю операций по картам «Мир» в этом году планируется довести до 27—30% от всех совершаемых в РФ трансакций, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«Планируем достаточно амбициозно в этом году нарастить долю операций — 27—30% наши ожидания, в этом случае, на наш взгляд, будет равновесная ситуация по сравнению с международными платежными системами и с возможностью конкуренции на рынке», — сказала она в ходе конференции Ассоциации банков России.

По последним данным платежной системы «Мир», представленным в декабре прошлого года, доля карт по итогам III квартала достигла 23% по объему операций и 29% по объему эмиссии.