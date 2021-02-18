Банковская группа «Альфа-Банк», в которую входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании, объявила результаты за 2020 год по МСФО. Так, чистая прибыль группы достигла 1,347 млрд долларов.

«Чистая прибыль банковской группы за 2020 год выросла до 1,347 млрд долларов США. Общий совокупный доход составил 903 млн долларов США с учетом трансляционных разниц в составе прочего совокупного дохода, вызванных ослаблением рубля», — говорится в сообщении Альфа-Банка.

В 2020 году объем чистого процентного дохода составил 2,269 млрд долларов, показав рост на 0,8% в долларовом эквиваленте и на 12,4% в рублевом эквиваленте. Чистый комиссионный доход увеличился на 18,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,241 млрд долларов. Увеличение комиссионного дохода произошло благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, поясняют в банке.

В релизе указано, что число активных розничных клиентов банковской группы увеличилось на 1 млн до 7,3 млн, а число активных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса выросло с 540 тыс. на начало года до 627 тыс. Число клиентов платформы «Альфа-Директ» увеличилось в 3,5 раза.



«Волатильность курса рубля, наблюдаемая в течение 2020 года, оказала существенное влияние на динамику балансовых показателей. Совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк» составили 61,85 млрд долларов США по состоянию на 31 декабря 2020 года, показав рост с начала года на 4% (без учета валютной переоценки рост активов составил 16,5%)», — отмечается в релизе.



Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 7,2% до 42,714 млрд долларов (плюс 22% без учета валютной переоценки). Корпоративный кредитный портфель вырос на 5,5% до 31,008 млрд долларов (плюс 17,9% без учета валютной переоценки), розничный — на 12,1% до 11,706 млрд (плюс 33,8% без учета валютной переоценки).

«Качество кредитного портфеля остается на высоком уровне, — подчеркивают в Альфа-Банке. — Доля корпоративных кредитов третьей стадии в портфеле сократилась до 3,7% с 4,1% на начало года. Доля проблемных розничных кредитов составила 5%, показав рост с 4%».

Обязательства банковской группы увеличились на 3,6% до 53,179 млрд долларов на 31 декабря 2020 года (на 17,5% без учета валютной переоценки). Объем средств клиентов вырос на 5,5% до 43,708 млрд долларов (плюс 19,9% без учета валютной переоценки). При этом объем текущих счетов увеличился на 31,1% в долларовом эквиваленте, а их доля в средствах клиентов повысилась до 65,5% с 52,7% на конец 2019 года.

Капитал банковской группы «Альфа-Банк» за отчетный период вырос на 6,5% до 8,671 млрд долларов.



«Показатели капитала по стандартам «Базель III» стабильно поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала первого уровня составили 17,8% и 16,4% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость банковской группы», — подчеркивается в сообщении.