Принято решение об эмиссии трех новых выпусков купонных облигаций Банка России. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регулятора.

Совокупный номинальный объем новых выпусков составит 900 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

Номинальный объем КОБР-43 , КОБР-44 и КОБР-45 составит по 300 млрд рублей. Номинал облигаций равен 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности (92 дня). Ставка купона равна ключевой ставке Банка России. Накопленный купонный доход начисляется за каждый день купонного периода по ключевой ставке, действующей в этот день.

Запланированная дата начала размещения 43-го выпуска КОБР — 9 марта. Погашение бумаг и выплата купонного дохода должны состояться 9 июня этого года. Для 44-го выпуска КОБР эти даты — 13 апреля и 14 июля текущего года соответственно, для 45-го выпуска — 11 мая и 11 августа 2021-го.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.

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Начиная с августа 2017 года размещались 42 выпуска КОБР, первые 39 уже погашены. Сейчас в обращении находятся облигации на 540,7 млрд рублей по номиналу, свидетельствует информация на сайте регулятора.



«В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности», — говорится в релизе ЦБ.