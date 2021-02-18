Фондовые торги в России завершились в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи и индекс РТС потеряли по 1,07% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 3 400,17 и 1 446,7 пункта соответственно.

Бумаги «Яндекса» потеряли в цене 3,12%, «Полюса» — 3,07%, «ЛУКОЙЛа» — 2,86%, Московской биржи — 2,73%, «Газпрома» — 1,92%, СберБанка — 1,62%, «Магнита» — 1,56%, Mail.ru — 1,26%, МТС — 0,76%. Акции «Норникеля» подорожали на 0,58%.



«Российский рынок акций продолжает продавать в четверг. Точечные торговые идеи все еще мешают слишком быстрым продажам, но, в общем и целом, биржевые настроения ясны — все хотели бы покупать, но цены высоки», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



«Рынки акций по всему миру сегодня снижаются. Инвесторы выходят из всего спектра ценных бумаг, включая надежные гособлигации США… Сейчас мы наблюдаем тактическую ребалансировку глобальных портфелей… Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets теряет 2%», — указывает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Совершенно иная картина на сырьевых площадках, — обращает внимание эксперт. — Нефть превысила психологическую отметку в 65 долларов за баррель. Спрос на топливо растет на фоне холодов в США и Европе, а также проблем с производством в Техасе, где добывающие компании приостанавливают деятельность из-за непогоды. Дальнейший рост цены на нефть, вероятно, будет более сдержанным».

По словам Емельянова, «российский долларовый индекс РТС корректируется заметно мягче, чем зарубежные площадки… Индекс Мосбиржи падает в тех же пределах, что и РТС. Слабеющий рубль не оказывает поддержки акциям, что может указывать на активность продавцов из числа нерезидентов».

