Рубль ухудшил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,08 рубля, что на 37 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 89,44 рубля (плюс 67 копеек).



В ходе сессии было проведено 56 тыс. сделок с долларом почти на 3 млрд долларов и 5,9 тыс. сделок с евро на 235 млн евро. Диапазоны по курсам составляли 73,51—74,17 рубля за доллар и 88,68—89,53 рубля за евро.

«Отечественная валюта снижается к доллару и евро на фоне сокращения интереса к риску и снижения индексов мировых бирж после фиксации прибыли инвесторами. Кроме того, на динамику валют оказывает влияние укрепление доллара на рынке Forex на фоне роста доходности трежерис (treasuries, ценные бумаги Казначейства США. — Прим. Банки.ру)», — комментирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«На сессии в пятницу мы можем наблюдать очередное краткосрочное укрепление рубля», — полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

