Динамика входящих платежей российских предприятий улучшилась, отражая продолжение восстановления экономической активности. На рабочей неделе с 8 по 12 февраля рост по сравнению с предыдущим кварталом продемонстрировали финансовые потоки в отраслях как внутреннего, так и внешнего спроса. Вместе с тем неоднородная динамика платежей внутри групп секторов указывает на изменения в структуре экономики, часть из которых, скорее всего, будет носить устойчивый характер, говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» , который опубликовал Центробанк РФ.

В период 8—12 февраля объем входящих платежей превысил средний уровень предыдущего квартала на 11,1%. Отклонение без учета добычи, производства нефтепродуктов и государственного управления составило 5,4%. В ЦБ уточняют, что на рост платежей влияет и накопленное с начала года повышение цен, хотя его вклад относительно невелик.

В экспортной группе отраслей на отчетной неделе наблюдалось улучшение динамики (15,5% после 14% неделей ранее) за счет ускорения роста в добыче сырой нефти и газа. Значительное падение поступлений в добыче прочих полезных ископаемых, добыче металлических руд и сохраняющиеся на пониженных уровнях финансовые потоки в предоставлении услуг в добыче полезных ископаемых сдерживали динамику экспортной группы отраслей.

Отрасли потребительского спроса вернулись к росту финансовых потоков относительно предыдущего квартала (5,7% после минус 4,5% неделей ранее) благодаря улучшению динамики входящих платежей в отрасли операций с недвижимым имуществом. Также на отчетной неделе замедлилось сокращение объема входящих поступлений относительного среднего в предыдущем квартале в розничной торговле.

В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, на отчетной неделе сохранился рост объема входящих потоков (5% после 4,8% неделей ранее). Драйвером положительной динамики инвестиционных отраслей стало строительство инженерных сооружений. Строительство зданий сдерживало рост входящих поступлений в этой группе отраслей.



Сильный рост входящих платежей сохраняется в отраслях государственного потребления (плюс 27,4% после 35,5% неделей ранее). Главным источником положительной динамики осталась деятельность органов государственного управления.