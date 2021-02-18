Размер прожиточного минимума в IV квартале 2020 года снизился до 11 329 рублей, что в очередной раз подтверждает недостаток прежней методики расчета, которая допускала уменьшение показателя из-за сезонного снижения цен на ряд продовольственных товаров. Об этом заявили ТАСС в четверг в пресс-службе Минтруда.

Согласно данным министерства, за IV квартал прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 12 273 рубля, для пенсионеров — 9 348 рублей, а для детей — 11 140 рублей.

«Снижение размера прожиточного минимума в IV квартале в очередной раз подтвердило недостатки прежней методики расчета. Прожиточный минимум за IV квартал 2020 года составил 11 329 рублей. По сравнению с III кварталом 2020 года отмечалось традиционное сезонное снижение. Прожиточный минимум IV квартала стал последним, рассчитанным по прежней методике на основе стоимости потребительской корзины», — сообщили в Минтруде. В III квартале прожиточный минимум составил 11 606 рублей.



В пресс-службе напомнили, что прежняя методика допускала в течение года уменьшение прожиточного минимума вследствие сезонного снижения цен на ряд продовольственных товаров. «Это стало одной из причин перехода на новую методику расчета прожиточного минимума от величины среднедушевого медианного дохода», — добавили в пресс-службе.