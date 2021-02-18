Банк России планирует провести в текущем году эксперимент по «зеленой» ипотеке, определив значение «зеленого» дома и «зеленой» ипотеки. Об этом на ежегодной встрече банков с руководством регулятора сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает ТАСС.

«У нас эксперимент по «зеленой» ипотеке, то есть создание таксономии и определение, что такое «зеленый» дом, что такое «зеленая» квартира и что такое «зеленая» ипотека. Кроме «зеленых» и социальных облигаций еще возникают вот эти два явления», — отметил он, говоря о планах на 2021 год.

«Зеленое» финансирование предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

В середине июля 2020 года «ВЭБ.РФ» подготовил и разместил первую версию методических рекомендаций по «зеленому» финансированию. Тогда в ВЭБе отмечали, что рекомендации определяют архитектуру национальной системы «зеленых» финансов, в которой проекты, позитивно влияющие на окружающую среду, смогут получать от рынка, государства и институтов развития финансирование на более выгодных условиях.



В ноябре 2020 года правительство России утвердило «ВЭБ.РФ» в качестве методического центра в области «зеленого» финансирования.