Прибыль российского банковского сектора в январе 2021 года составила 205 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичного месяца прошлого года, но почти на треть выше, чем в декабре-2020. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2021 года» .

Как поясняется, январская прибыль банков оказалась выше декабрьской, составлявшей 159 млрд рублей, за счет положительной валютной переоценки на фоне ослабления рубля.

Количество прибыльных банков в январе выросло до 275 (75,3% от общего количества) с 237 в декабре, хотя их доля в активах сектора чуть снизилась (до 96% с 98% в последние месяцы 2020 года), что связано с убытками отдельных крупных банков, в том числе Банка непрофильных активов (эту роль, напомним, выполняет «Траст»).

«В январе из‑за праздников динамика сектора, как обычно, была сдержанной. Корпоративный кредитный портфель чуть сократился, сильно замедлилась ипотека, но заметно росло необеспеченное кредитование. Вклады населения после значительного притока в декабре сократились, что также типично для января. Прирост средств юридических лиц был незначительным. При этом основной приток фондирования пришелся на РЕПО Банка России», — приводит регулятор ключевые тенденции развития сектора в январе.

Как уточняется, рост розничного кредитования в январе замедлился до 0,8%, в основном из-за сезонного снижения спроса на ипотеку, а корпоративное кредитование сократилось на 0,2%.

По данным ЦБ, в январе просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле выросла на 0,5% из‑за выхода на просрочку нескольких заемщиков, а в розничном — более существенно, на 2,9%, в первую очередь в сегменте необеспеченного кредитования. По розничным кредитам это выше среднемесячного роста прошлого года (плюс 1,6%), что может быть в том числе следствием реализации отложенных рисков в связи с ранее проведенными реструктуризациями.

Объем вкладов населения за месяц уменьшился на 2,7% после существенного роста в декабре (на 4,9%), что характерно для этих двух месяцев. Объем средств на счетах компаний увеличился на 0,5% за счет роста валютных остатков.

В ЦБ объяснили январский отток вкладов из банков Объем средств населения в банках в январе уменьшился на 881 млрд рублей.

«Балансовый капитал сектора в январе вырос на 46 млрд до 10,7 трлн рублей, что существенно ниже заработанной прибыли из‑за отрицательной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход (43 млрд рублей), а также из‑за корректировки прибыли прошлых лет с учетом событий после отчетной даты (около 100 млрд рублей)», — отмечается в докладе ЦБ.



В январе 2021 года количество кредитных организаций не изменилось и составило на конец месяца 406. Количество банков уменьшилось с 366 до 365 из‑за реорганизации одного банка в небанковскую кредитную организацию.