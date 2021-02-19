Московская биржа отмечает новую тенденцию на российском и зарубежных рынках, при которой активное обсуждение в социальных сетях перспектив рынка акций и отдельных бумаг приводит к значительному изменению цен на этот класс активов в течение торгового дня. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

В связи с этим Мосбиржа напоминает, что в соответствии с регламентами биржи в таких ситуациях:

для акции, входящей в индекс Мосбиржи: при изменении цены на 20% от цены закрытия предыдущего дня, произошедшего до 16:00, торги по бумаге переводятся в режим дискретного аукциона;

для акции, не входящей в индекс Мосбиржи и торгуемой со 100-процентным обеспечением: в случае необоснованного движения цены биржа может ограничивать предельное дневное изменение цены.

«Московская биржа обращает внимание инвесторов, в том числе частных, на необходимость оценки рисков вложений в инструменты рынка акций. Инвесторам следует принимать взвешенные инвестиционные решения, основанные на анализе официально раскрытой и общедоступной информации эмитентов», — говорится в сообщении.