Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 17 февраля составил 160 млн долларов, понизившись с уровня прошлой недели в 190 млн, говорится в обзоре BCS Global Markets.



Компания приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research.

«Российские активы получили притоки в размере 160 миллионов долларов после 190 миллионов долларов на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.