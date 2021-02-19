Экспобанк с 19 февраля изменил условия по вкладу «Счастье». Теперь депозит открывается в рублях, долларах и евро. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, 500 долларов или евро.

По вкладу в рублях процентные ставки составляют 4,6—5,5%, в долларах — 0,1—0,25%, в евро — 0,05—0,1% годовых. Сроки размещения для рублевого депозита — от 91 до 1 500 дней, для вклада в долларах — от 181 до 732 дней и в евро — от 91 до 732 дней.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются. При досрочном расторжении договора выплата процентов осуществляется по ставке вклада до востребования.

Депозит доступен к открытию в отделениях кредитной организации, а также в интернет-банке.

Ранее вклад можно было оформить в рублях на 1 097 дней с ежеквартальной капитализацией процентов. Проценты по депозиту начислялись по периодам.