Минтруд утвердит правила направления гражданами неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Такие полномочия за ведомством закреплены соответствующим проектом постановления правительства, сообщается в пятницу на официальном сайте Кабмина.

«Проектом постановления предлагается, в соответствии с частью 23 статьи 12 федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», закрепить за Минтрудом России как уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, полномочия по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии», — указывается на сайте правительства, где опубликованы решения по итогам заседания Кабмина.

Решение правительства — принять проект постановления по этому вопросу.

В разъяснениях, опубликованных на сайте Минтруда, подчеркивается, что «как тратить средства материнского капитала — решает только родитель». Новые полномочия касаются выработки правил, то есть порядка действий, для родителей, которые изменили свое решение в отношении использования средств материнского капитала.

«Появление новых полномочий связано с принятием в 2020 году федерального закона, который позволяет родителям более гибко управлять средствами материнского капитала, — поясняют в ведомстве. — Речь идет о тех случаях, когда мама сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям — например, на покупку жилья или образование ребенку, но не воспользовалась средствами по этим направлениям. Например, ребенок поступил на бюджетное отделение, и тратить средства на оплату учебы не потребовалось».

До настоящего времени отсутствовал порядок действий для того, чтобы мать снова могла использовать средства маткапитала на накопительную пенсию, если раньше отзывала их на другие направления и не воспользовалась, указали в Минтруде.

Там напомнили, что, согласно действующим правилам, если женщина приняла решение направить маткапитал на формирование своей накопительной пенсии, до дня назначения этой пенсии она может изменить решение и направить его на другие цели.