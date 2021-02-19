Компания «МТС» развернула на Российской антарктической станции «Прогресс» Сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Трекеры, мультисенсоры и датчики, работающие на Сети, позволят исследовать движение ледников и снежного покрова, контролировать целостность снеговых взлетно-посадочных полос и микроклимат в жилых и рабочих помещениях.

Сеть NB-IoT на частоте 900 МГц доступна на территории ключевой станции Российской антарктической экспедиции «Прогресс» и в радиусе до 35 км вокруг в зависимости от рельефа местности.

«Данные с устройств поступают на сервер, установленный в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте в Санкт-Петербурге. МТС разработали для полярников специальную платформу, которая визуализирует полученную с датчиков информацию в удобном для пользователя интерфейсе. Визуализация осуществляется на дополнительном сервере на основе микрокомпьютера Orange-Pi, расположенном на станции, что позволяет сократить объем передаваемого на Большую землю трафика», — говорится в релизе.

Для контроля целостности взлетно-посадочных полос используются GNSS-трекеры и мультисенсоры. Датчик определяет собственные координаты, имеет встроенный акселерометр и измеряет угол наклона. Это позволяет зафиксировать смещение снега и льда, наклон ледяной плиты и появление трещин: если меняется рельеф, изменяется и положение датчика. Подключение трекеров к Интернету избавляет сотрудников от необходимости в любую погоду снимать данные с каждого устройства вручную: вся информация автоматически поступает на платформу.

Мультисенсоры позволяют регулярно мониторить температуру льда и снега на поверхности и разной глубине до 1 м c интервалом 10 см, а также оценивать сдвиги поверхности благодаря наличию GNSS-позиционирования. Это помогает контролировать появление в нижних слоях ледяной плиты подтаивания и водяных линз, которые приводят к провалам снега и могут представлять опасность для сотрудников и авиатранспорта. Работа в этом направлении привела к формированию на базе МИЭМ НИУ «ВШЭ» специализированной проектной группы, которая разрабатывает системы Интернета вещей для полярников.

Контроль климата в жилых помещениях станции осуществляется на основе датчика, разработанного специалистами МТС. Он определяет, насколько микроклимат в помещении комфортен для человека: рассчитывает интегральный показатель качества воздуха на основе данных о температуре, давлении, относительной влажности, наличии взвесей и вредных для здоровья примесей. Устройство не требует специальной установки: достаточно включить и поставить его в нужной комнате. Датчик работает от одной батарейки до двух лет. В будущем сфера применения Сети NB-IoT расширится: датчики будут контролировать параметры работы генераторов, климатических установок и другого оборудования.



МТС также обеспечили сотовой связью в стандарте 2G антарктическую станцию Новолазаревская. Теперь полярники смогут звонить близким и пользоваться мессенджерами, в том числе отправлять фотографии. Сеть покрывает территорию станции, а также оазис Ширмахера, где она расположена, в пределах видимости базовой станции.



Специалисты МТС также модернизировали существующую земную станцию спутниковой связи. Применение стандартов 3G и 4G ограничено шириной арендуемого спутникового канала, однако в перспективе возможно включить любую из технологий удаленно.