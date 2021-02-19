Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос до 48,1 пункта с январских 47,8 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Показатель февраля стал максимальным за два месяца, но остается ниже 50 пунктов четвертый месяц подряд, продолжая указывать на спад экономической активности. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 48 пунктов.

Индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в феврале подскочил до максимума за три года в 57,7 пункта с 54,8 пункта в январе. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в феврале, по предварительной оценке, снизился до минимума за три месяца — 44,7 пункта против 45,4 пункта в январе. Ожидался рост до 45,9 пункта.

Исследование: еврозону ждет вторая волна рецессии на фоне усиления борьбы с коронавирусом Экономика еврозоны практически неизбежно столкнется со второй волной рецессии в связи с ужесточением ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения нового коронавируса. Такой прогноз представило в пятницу исследовательское агентство IHS Markit, передает ТАСС.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы — Германии — в феврале, по предварительной оценке, вырос до 51,3 пункта с январских 50,8 пункта. Аналитики ожидали снижения индекса до 50,5 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 45,9 пункта с 46,7 пункта в январе при прогнозе в 46,5 пункта. PMI в промышленности подпрыгнул до максимума за три года в 60,6 пункта с 57,1 пункта в январе. Ожидалось снижение до 56,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции в феврале, по предварительной оценке, снизился до 45,2 пункта с уровня января в 47,7 пункта. Аналитики ждали снижения лишь до 47,5 пункта. PMI страны в сфере услуг уменьшился до 43,6 пункта с 47,3 пункта месяцем ранее, а в промышленности — вырос до 55 пунктов с 51,6 пункта. Аналитики ждали значения показателей на уровне 47 и 51,4 пункта соответственно.