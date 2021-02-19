Установленное законодательством вмененное страхование по отдельным видам не работает должным образом и нуждается в пересмотре. Об этом заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил в пятницу, 19 февраля, на онлайн-брифинге, посвященном презентации доклада о текущем состоянии вмененного страхования в РФ. Регулятор намерен изучить целесообразность того или иного вида вмененного страхования и определить, в каком виде они должны существовать, чтобы быть максимально эффективными.



«Вмененное страхование — это особый вид: законодательство не содержит такой категории, и все страхование делится на добровольное и обязательное, но на практике существует гибридная модель — это так называемое вмененное страхование, когда одна сторона — страхователь, — чтобы осуществлять ту или иную деятельность, обязана застраховать те или иные риски. А другая сторона — страховщик — более вольна и вправе как заключать такой договор, так и не заключать. При этом вправе выдвигать большое количество разных условий, на которых она согласна такой договор заключить», — пояснил он.

В частности, страховать свою ответственность должны нотариусы, актуарии, арбитражные управляющие, туроператоры и т. д. В некоторых случаях вмененное страхование направлено на защиту жизни и здоровья определенных групп лиц, подверженных риску, иногда — на обеспечение гарантий некоторым категориям госслужащих (страхование судей, госинспекторов в области охраны окружающей среды и другое).

«Всего в России насчитывается 61 вид вмененного страхования: 31 вид — страхование ответственности, три вида — имущества, 27 видов — жизни и здоровья отдельных категорий граждан (из которых 16 видов осуществляются в отношении служащих органов госвласти), — говорит Чистюхин. — В докладе мы проанализировали 45 видов, выведя за рамки исследования виды, которые связаны с финансированием из госбюджета. Мы попробовали ответить на вопрос, насколько сегодня существующее вмененное страхование содержит ценность в качестве страхового продукта и защищает общественный интерес».

Результаты оказались неутешительными: общий объем собранных страховых премий по 45 видам вмененного страхования за 2017—2019 годы составил 43,7 млрд рублей (около 10% от общего объема собираемых премий по всем видам страхования), а страховых выплат — 7,5 млрд. Среднее отношение страховых выплат к страховым премиям существенно ниже, чем в добровольном и обязательном страховании: 17,2% по вмененным видам против 32,5% в добровольных видах и 68,6% — в обязательных. В наиболее популярных добровольных видах этот показатель находится на более высоком уровне: например, 52,6% в страховании средств наземного транспорта (кроме железнодорожного транспорта) и 72,8% в добровольном медицинском страховании.

«Практически в половине видов вмененного страхования соотношение выплат к премиям составляет менее 10%, — добавил он. — По страхованию ответственности субъектов электроэнергетики — ноль выплат, ответственности актуариев — тоже ноль, коллекторские организации и спецдепозитарии — тоже ни одной выплаты, страхование жизни и здоровья работников частных охранных предприятий находится на около нулевой отметке».

При этом представители некоторых видов бизнеса, например арбитражные управляющие, по словам Чистюхина, не могут нормально застраховать свою ответственность. «Количество страховых компаний, занимающихся данным видом страхования, крайне мало, и в ряде случаев речь идет об очень высоких премиях по этому виду страхования, — дополнил он. — Это говорит о том, что установленное законодательством вмененное страхование по отдельным видам не работает должным образом».

Какие из видов вмененного страхования должны работать и в каком формате, регулятор будет обсуждать со страховым рынком, госорганами и профсообществами. «По итогам обсуждения мы либо оставим тот или иной вид вмененного страхования в том виде, в котором он сейчас существует, либо отменим его как избыточный, либо будем корректировать, то есть определять минимальный объем рисков и сумм покрытия и устранять иные препятствия, чтобы страхование работало нормальным образом», — пояснил Чистюхин.

Начать эту работу регулятор планирует в нынешнем году и завершить в течение трех — пяти лет. Первыми Банк России намерен изучить виды вмененного страхования, которые сейчас вызывают наибольший общественный резонанс, а также связанные с финансовой сферой. В их числе — страхование ответственности туроператоров, арбитражных управляющих, ломбардов за утраченное имущество, ответственности актуариев и оценщиков, добровольное медстрахование мигрантов и высококлассных специалистов. По итогам работы регулятор рассчитывает повысить эффективность вмененного страхования и создать дополнительные драйверы для развития страхового рынка.