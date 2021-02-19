Программа льготного ипотечного кредитования для новостроек будет продлена с рядом ограничений в условиях выдачи, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Мы предложим какие-то ограничения, но незначительные. Базово мы считаем, что мы ее в каком-то виде продлим, и вы своим застройщикам скажите», — отметил он в ходе совещания по реализации нацпроектов «Жилье и горсреда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Уральского федерального округа.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года.