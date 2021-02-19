Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

«Мы запускаем сейчас личный кабинет правоохранительных органов, где тоже в онлайн-режиме идет обмен оперативной обстановкой, работа по конкретным запросам, по каким-то конкретным ситуациям, обучение», — сказал он.

Законопроект об оценке риска обналичивания денег планируют скорректировать Предлагаемая норма противоречит ст. 35 Конституции РФ, в соответствии с которой изъятие имущества возможно только по решению суда, считают в Национальном союзе трейдеров.

По словам главы ведомства, все правоохранительные органы будут подключены к личному кабинету в 2021 году. «В дальнейшем будем подключать и государственные органы, которые работают по антиотмывочной системе», — заключил он.