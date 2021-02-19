Российские банки в 2020-м сократили объем выдачи кредитных карт на 9,7% (до 9,53 млн штук) по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс».

Совокупный объем средств, выданных по кредитным картам в 2020 году, снизился более заметно по отношению к предыдущему году на 14,6% до 584,6 млрд рублей.

Средний лимит по кредитным картам уменьшился и в среднем по итогам декабря 2020 года составил 62,7 тыс. рублей, что на 6,2% меньше к декабрю 2019-го.

Совокупный портфель кредитных карт по итогам прошлого года достиг 957,1 млн рублей, увеличившись на 9% к декабрю 2019-го.

Уровень риска портфеля кредитных карт (просроченных более 90 дней кредитов) в целом на конец декабря остался на уровне 6,9% (на 0,11 процентного пункта выше уровня на 31 декабря 2019 года).