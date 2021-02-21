Банк «Акцепт» снизил ставки на кредитные программы для бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк предлагает оформить кредиты на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и рефинансирование по ставке от 7,5% годовых.



«Также банк «Акцепт» активно участвует в госпрограммах поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе в программе Минэкономразвития по постановлению 1764, ставка по которой в 2021 году тоже снижена. Финансирование по данной программе можно получить по ключевой ставке ЦБ РФ плюс 2,75%, что в настоящее время составляет 7% годовых», — говорится в релизе.

Возможно оформление кредита без залога под поручительство регионального Гарантийного фонда поддержки малого и среднего бизнеса. Отсрочка погашения долга составляет до шести месяцев или индивидуальный график погашения.

Подать онлайн-заявку на кредитование можно на сайте банка.