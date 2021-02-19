Московская биржа 1 марта планирует допустить к торгам 33 акции и депозитарные расписки крупнейших международных компаний, среди которых Oracle, Sony, Toyota и др. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 88, говорится в сообщении торговой площадки.



«В дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов», — отмечается в сообщении.

Торги акциями иностранных эмитентов на Мосбирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках надежной инфраструктуры Мосбиржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала — по американским бумагам в долларах США.

Частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W-8 для снижения налогов, удерживаемых при выплате дивидендов по американским ценным бумагам.