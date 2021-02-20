Константин Бобров покинул пост председателя правления банка «Уралсиб», исполняющим обязанности председателя правления назначен Алексей Сазонов, ранее курировавший финансовый блок. Об этом сообщили в банке «Уралсиб».



«Константин Бобров покинул пост председателя правления банка «Уралсиб» для того, чтобы сфокусироваться на работе в наблюдательном совете банка. Это решение направлено на усиление корпоративного управления и дальнейшее совершенствование модели менеджмента банка», — сказали в банке.



Алексей Сазонов занимает должность заместителя председателя правления с февраля 2008 года, входит в состав правления банка. Он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности «международные экономические отношения» и Лондонскую школу бизнеса по специальности «магистр финансов».

