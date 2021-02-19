Минфин РФ подготовил законопроект для выполнения положений основных направлений налоговой политики на 2021—2023 годы. Об этом сообщили в министерстве, отметив, что речь идет о ряде новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения.

«В прошлом году были утверждены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021—2023 годы. Документ разрабатывался с учетом сложившейся экономической ситуации и направлен на создание условий для восстановления деловой активности после пандемии, а также на долгосрочные структурные изменения. Для реализации положений документа в части основных направлений налоговой политики Минфин России подготовил проект закона, предусматривающий ряд новаций», — отмечается в релизе.

«Законопроект содержит как меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, так и меры, направленные на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса, — прокомментировал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. — Предлагается ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения, результативности инвестиционных налоговых льгот. Также предусмотрена донастройка законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур».

Основные предлагаемые меры:

Освобождение от предоставления 3-НДФЛ при продаже имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии что сумма налоговых вычетов от продажи (250 тыс. рублей или 1 млн рублей) превышает доходы. Отмена с 1 января 2023 года налогового декларирования объектов, налоговой базой по которым выступает кадастровая стоимость: уплата налога будет производиться на основании данных Росреестра и в порядке, аналогичном транспортным и земельным налогам. Введение — для упрощения администрирования — беззаявительного порядка предоставления льгот по земельному налогу для малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Освобождение детей-инвалидов (их представителей) от уплаты пошлины при обращении в суды общей юрисдикции или получении нотариальных услуг. Расширение перечня налогооблагаемых доходов иностранных компаний, полученных от российских источников, что необходимо для приведения норм Налогового кодекса в соответствие с практикой применения соглашений об избежании двойного налогообложения. Минфин дал разъяснения по льготной ставке в рамках налоговых соглашений с рядом стран В прошлом году были пересмотрены соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, Мальтой и Люксембургом в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, при этом определен перечень исключений с применением льготной ставки в 5%. В рамках запущенной работы по повышению эффективности предоставляемых налоговых льгот предусмотрено ограничение суммы налоговых расходов по НДПИ для региональных инвестиционных проектов стоимостью финансирования конкретного проекта. Применение понижающего коэффициента по НДПИ для компаний, добывающих трудноизвлекаемые запасы природного газа из залежей березовской свиты по аналогии с налоговым стимулированием разработки туронских залежей, отдельные характеристики которых практически идентичны. Продление действия до 2023 года пониженной ставки налога на имущество для организаций железнодорожной инфраструктуры. Уточнение условий для получения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы с 1 января 2022 года. Донастройка демпферного механизма по результатам обсуждения с нефтяными компаниями ситуации на топливном рынке и ценовой конъюнктуры на мировых рынках: предлагается корректировка в 2024 году индикативных цен бензина и дизельного топлива для расчета демпфера, предусматривающая их индексацию на 1% (в тематическом материале РБК уточняется, что сейчас предусмотрена индексация индикативных (оптовых) цен топлива, заложенных в формулу демпферного механизма, на 5%. — Прим. Банки.ру). Проведение ежегодной плановой индексации акцизов в 2024 году на уровень инфляции 4%. Сохранение по инициативе субъектов РФ до 2024 года действующего 50-процентного ограничения на перенос убытков при исчислении налога на прибыль, что позволит повысить сбалансированность региональных бюджетов и компенсировать предусмотренное на аналогичный период перераспределение данного налога из регионального в федеральный бюджет. Перенос для организаций культуры сроков уплаты налога на прибыль за 2020—2021 годы на март 2022 года с освобождением их в указанный период от уплаты аванса по этому налогу.

Документ проходит межведомственное согласование и будет размещен для общественного обсуждения, уточняют в Минфине.