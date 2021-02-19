Российские фондовые индексы заметно выросли по итогам основных торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,69% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 457,68 пункта. Индекс РТС повысился на 1,77% — до отметки 1 472,33.

Акции «Норникеля» подорожали на 5,17%, Московской биржи — на 3,67%, СберБанка — на 1,63%, «Полюса» — на 1,43%, Mail.ru — на 1,41%, «Яндекса» — на 1,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,9%, «Газпрома» — на 0,76%, МТС — на 0,59%. Бумаги «Магнита» подешевели на 0,25%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и ускорили повышение, получая поддержку от улучшения зарубежных настроений», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На мировых фондовых биржах в пятницу преобладал оптимизм, который на биржах РФ подогревался корпоративными историями. Рынки сняли некоторую краткосрочную перекупленность и пробуют возобновить восходящее движение на фоне сохранения оптимистичных макроэкономических перспектив. На этой неделе у российских бирж будет дополнительный рабочий день, но вряд ли активность в субботу будет высокой. Нельзя исключать, что инвесторы зафиксируют прибыль по ряду акций после пятничного роста», — пишет эксперт.

