Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Транскапиталбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительной позицией по капиталу, невысоким качеством активов и консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства.

ТКБ специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов, ипотечном кредитовании, операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, с октября 2015 года является санатором Инвестторгбанка, напоминает «Эксперт РА». Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена средними масштабами бизнеса ТКБ. Вместе с тем банк имеет адекватные позиции в сегментах кредитования МСБ и ипотечного кредитования.

Агентство отмечает существенный прирост капитала банка в 2020 году (более 50%) вследствие дополнительной эмиссии акций и перевода субординированных еврооблигаций в бессрочные. Проведенные мероприятия позволили увеличить норматив общего капитала (Н1.0) с 13,8% до 16,7% за 2020 год, норматив основного капитала (Н1.2) — с 11,1% до 15,3%. Однако норматив достаточности базового капитала (Н1.1) снизился с 9,7% до 9,2% в связи с ростом активов под риском и ограниченным увеличением данного типа капитала. После окончания годового аудита отчетности по РСБУ и включения прибыли за 2020 год в состав источников базового капитала значение норматива Н1.1, по оценке банка, составит 10,2%. Агентство отмечает приемлемые показатели рентабельности ТКБ, однако обращает внимание на нестабильность финансового результата банка и группы за последние пять лет, что было обусловлено значительными отчислениями в резервы в отдельные периоды вследствие наличия на балансе существенного объема проблемной задолженности и непрофильных активов. В числе прочего отмечается значительный уровень кредитования компаний, деятельность которых связана с выполнением подрядов для одного контрагента — ОАО «РЖД».

Качество ссудного портфеля и уровень резервирования проблемных ссуд в целом по группе ТКБ (на консолидированной основе с учетом санируемого банка) оцениваются консервативно. Реализация крупных кредитных рисков в прошлом привела к изъятию залогового имущества, что обуславливает наличие на балансе значительного объема непрофильных активов, однако отмечается их существенное сокращение за последние 12 месяцев. Уровень реструктуризаций кредитного портфеля вследствие пандемии COVID-19 невысокий.



«Уровень корпоративного управления оценивается консервативно по причине недостатков кредитной политики в прошлом, что привело к значительному объему проблемных ссуд и непрофильных активов на балансе. При этом основной фокус развития банковской группы, согласно стратегии развития до 2025 года, будет сосредоточен на повышении эффективности деятельности и увеличении доли работающих активов, в том числе за счет работы с проблемными и непрофильными активами. Среднегодовой рост работающего портфеля кредитов бизнесу по группе планируется на уровне 10%, ипотечного розничного портфеля — на уровне 16%. Вместе с тем усиление конкуренции со стороны госбанков и крупнейших частных банков способно привести к сложностям в вопросе формирования качественной клиентской базы по ключевому для банка сегменту среднего бизнеса и затруднить наращивание его конкурентных позиций. В то же время в случае успешной реализации стратегии в части роста доли работающих активов и поддержания эффективности оценка качества управления банком может быть пересмотрена в сторону повышения», — говорится в релизе.