Средние банковские ставки по розничным кредитам в рублях снизились в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года, при этом краткосрочные автокредиты стали чуть дороже, свидетельствует обновленная в пятницу инфографика ЦБ по кредитным ставкам.

Средневзвешенная ставка российских банков по кредитам физическим лицам срочностью до года составила в декабре 13,41%, что на 0,35 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по кредитам на сроки больше года равнялась 10,05% (минус 0,24 п. п. к ноябрю). По сравнению с декабрем 2019 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным розничным кредитам оказались ниже на 1,42 и 2 п. п. соответственно.

Отдельно приводятся ставки по выдаваемым гражданам автокредитам, составившие в декабре прошлого года 7,21% при сроке до года (плюс 0,17 п. п. к ноябрю-2020) и 11,67% при сроке свыше года (минус 0,4 п. п.). В годовом выражении ставки снизились на 0,32 и 0,75 п. п.



Ставки по кредитам нефинансовым организациям в декабре выросли: по краткосрочным — на 0,31 п. п. к ноябрю до 6,25%, по долгосрочным — на 0,2 п. п. до 6,78%. Отдельно для субъектов МСП ставки снизились на 0,16 и 0,42 п. п. соответственно, составив 8,1% по краткосрочным (до года) кредитам и 7,62% — по долгосрочным. В годовом выражении краткосрочные и долгосрочные кредиты для нефинансовых организаций стали дешевле на 1,58 и 1,48 п. п. соответственно, для субъектов МСП — на 2,13 и 1,91 п. п.