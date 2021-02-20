Прибыль в прошлом году получили 58% компаний МСБ, пишут «Известия». Об этом говорится в исследовании Промсвязьбанка, организованном совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research. Согласно ему, 18% сработали «в ноль», 22% предприятий МСБ оказались убыточными по итогам 2020 года. Только 11% компаний назвали новогодние каникулы и предпраздничные дни периодом повышенного заработка. Почти половина опрошенных не смогла получить ожидаемый доход из-за усиления во многих регионах ограничительных мер.

Также компании не изменяли программу стимулирования сотрудников: работодатели, которые выплачивали регулярные премии, продолжили такую тактику. Две трети предприятий по итогам года выдали сотрудникам бонусы, однако сумма оказалась меньше, чем в 2019-м. Каждый третий опрошенный привязывает индекс зарплат работников к темпам потребительской инфляции в стране. По данным Росстата, по итогам 2020 года она составила 4,91%.

ЦБ может продлить мягкую политику кредитования МСБ
ЦБ может продлить мягкую политику кредитования МСБ

Регулятор не исключает, что послабления банковскому сектору сохранятся до конца 2021 года.

По словам председателя комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимира Гамзы, положительное влияние на прибыль оказало отсутствие локдауна во втором полугодии — предприятия смогли эффективно работать весь этот период. У большинства предприятий получилось перестроиться, принять антикризисные меры, сократить расходы и правильно выстроить свою работу даже в условиях пандемии. Как отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, рентабельность в большинстве отраслей была достаточной, чтобы поглотить убыток за время ограничительных мер.

Ожидания по итогам 2020 года не оправдались, и результаты оказались значительно лучше, так как правительство отказалось продлевать локдаун во время осенней вспышки коронавируса. По прогнозам, 2020-й с прибылью могли закончить только 40% компаний, а с убытками — 60%, рассказал Гамза. По его мнению, если не случится новой волны распространения коронавируса и очередных ограничительных мер, по итогам 2021 года, скорее всего, можно ожидать прибыль от 75% предприятий.

Исследование: сотрудники компаний МСБ нуждаются больше в психологической, чем в техподдержке

Во время пандемии им стало не хватать обычного человеческого общения с коллегами.

В прошлом году бизнес смог приспособиться к новым реалиям во время пандемии, прокомментировали в банках. Многие компании начали активно внедрять дистанционные сервисы, доставку и продолжили работать, но значительную роль сыграла помощь государства и банков. Самыми популярными мерами были отсрочка по налогам, кредитные каникулы и займы на восстановление деятельности. Закредитованность компаний в среднем по стране в 2020 году выросла, однако ссуды нельзя назвать проблемными, сообщили банкиры. В 2021 году в результате улучшения эпидемиологической обстановки и реализации отложенного спроса можно ждать увеличения спроса на займы до 25%, считают в кредитных организациях.