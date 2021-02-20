Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает рекордной прибыли российских страховщиков в 2020 году, сообщает ТАСС , ссылаясь на материалы компании.

«Мы ожидаем, что российские страховщики сообщат о рекордной годовой прибыли в 2020 году», — говорится в материале.

Аналитики также отмечают, что доходность инвестиций страховых компаний и значительная прибыль от положительной переоценки их активов в иностранной валюте выросли, поскольку рубль потерял 16% по отношению к доллару в 2020 году.

Потенциал роста России остается низким, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики, мер государственной поддержки, отмену ограничений, связанных с коронавирусом, и восстановление цен на нефть, полагают эксперты. Агентство ожидает роста российского ВВП на 2,3% в 2021 году после спада в 2020 году. Низкие темпы роста окажут давление на государственные расходы и ограничат покупательную способность потребителей и спрос на необязательное страхование. При этом аналитики ожидают роста страховых премий примерно на 5—10% в 2021 году, чему будут способствовать восстановление объемов бизнеса и более высокие результаты андеррайтинга. Большинство ограничений, связанных с коронавирусом, были сняты в июне 2020 года, и российские власти не планируют вводить еще одну полную изоляцию и объявили широкомасштабную кампанию вакцинации в январе 2021 года.

Согласно последнему отчету ЦБ, страховые премии в России выросли на 3,1% за январь — сентябрь 2020 года, а чистая прибыль сектора увеличилась на 24%, до 186 млрд рублей со 150,4 млрд за аналогичный период предыдущего года.