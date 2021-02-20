Почта Банк запустил новый тариф в рамках потребительского кредитования «Снижаем ставку». Оформить заем можно на срок от трех до пяти лет в сумме от 500 тыс. до 5 млн рублей без обеспечения. Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы финансирования и срока обслуживания договора.

На первые 12 месяцев при сумме кредита от 500 тыс. до 1 млн рублей — 15,9% годовых, от 1 млн до 5 млн рублей — 13,9% годовых. Далее ставка каждый год снижается на 3 процентных пункта, таким образом, пятый год обслуживания кредита обойдется в 3,9% годовых. Как уточняет банк, снижение происходит автоматически без дополнительных условий по подключению страхования или отсутствия просрочки. Также отсутствуют ограничения по досрочному погашению.

Подать заявку на кредит можно как в офисе, так и на сайте банка. Потребуются данные паспорта и СНИЛС. Подтвердить доход возможно онлайн: через ПФР или портал госуслуг. Решение по заявке принимается в тот же день, получить денежные средства можно наличными или на карту банка.

На данный момент предложение со снижением ставки не единственное на рынке, есть похожие:

Кредит «Смотри 5,55%» от банка «Пойдем!»: сумма финансирования — от 100 тыс. до 275 тыс. рублей на срок 13 месяцев. Ставка устанавливается в размере 28% годовых с первого по третий месяц, 23% годовых — с четвертого по шестой месяц, 15% годовых — с седьмого по девятый месяц, 5,55% годовых — с десятого по 13-й месяц. Требуются паспорт и документ, подтверждающий доход.

Кредит «С динамической ставкой» от Россельхозбанка: сумма финансирования — от 30 тыс. до 3 млн рублей (для заемщиков «с улицы») на срок от 13 месяцев до пяти лет. Если заемщик не допускал просроченных платежей за первый год обслуживания кредита, банк автоматически снизит ставку на 1,1% годовых, в последующие годы банк будет снижать ставку на 0,5% при условии своевременной оплаты задолженности. Первоначальный размер процентной ставки зависит от суммы кредита: 14,5% — до 300 тыс. рублей, 13,5% — от 300 тыс. до 1 млн рублей, 12,5% — от 1 млн рублей. Ставки актуальны при оформлении личного страхования, в случае отказа надбавка составит до 4,5 п. п. (сумма кредитования до 1 млн рублей), до 2,5 п. п. (от 1 млн рублей). Кредит возможно оформить только по паспорту в офисе банка при подтверждении дохода и трудовой занятости выпиской из ПФР и наличии подтвержденной записи на портале Госуслуг.

«Актуальность и новизна предложения от Почта Банка обусловлена в первую очередь отсутствием дополнительных условий для получения сниженной ставки. Скорее всего, данный продукт рассчитан на клиентов с уже сложившейся положительной историей (о чем также говорит достаточно крупная сумма финансирования без какого-либо обеспечения), большим плюсом выступает отсутствие необходимости подтверждать доход с помощью справок 2-НДФЛ или по форме банка, что делает процедуру оформления максимально удобной и быстрой, также этому способствует комфортный срок рассмотрения заявки (в день обращения)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.